Hoje na homify apresentamos-lhe cinco ideias de designers que trabalham a decoração para a sala de jantar. Para nós, a sala de jantar é muito mais do que um lugar onde podemos comer: aqui passamos as noites em conjunto com os nossos amigos e familiares, relaxando e desfrutando de um ambiente tradicional, quem sabe, guiados por um bom vinho. Sabemos que a sala de jantar tem um grande papel da nossa vida social. Todavia, procuramos criar um estilo e um design para este espaço com o máximo do conforto e prazer, que seja o espelho do nosso estado de espírito. Com estas simples ideias para a decoração interior, iremos ajudá-lo a seleccionar as cores e os elementos adequados para a sua sala de jantar.

Portanto, venha connosco explorar e descobrir quais as características que se adequam ao seu espaço, antes de comprar qualquer mobiliário.