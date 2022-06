Impressionante casa rústica com interiores modernos e industriais

A partir do primeiro andar, conseguimos ver a cozinha moderna e a área de refeições. A cozinha tem elementos modernos, como as cadeiras de design, e outros rústicos, em madeira, com acabamentos lisos. A harmonia entre eles é perfeita. O chão em cimento polido é mais um elemento industrial no projecto desta casa. As janelas em arco descortinam a vista para o exterior.