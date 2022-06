As melhores decorações de Natal para este ano

No Natal são tantas e tão saborosas as horas passadas na cozinha a preparar as muitas iguarias natalícias, que é preciso ter tudo sempre à mão, sem nunca descurar a apresentação. A White Company é conhecida pelas suas peças em branco, claro está. Uma cor que se revela sempre uma aposta elegante e refinada, que combina na perfeição com qualquer cozinha moderna ou mais rústica, como a sugerida, e em qualquer mesa de Natal. Irresistíveis os pratos em forma de coração, em homenagem à partilha de emoções e histórias de amor e amizade inspiradas por esta época festiva.