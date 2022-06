Casa Vidalta e a elegante formalidade do desenho

Começamos com esta fotografia com o chão em mármore em que imediatamente percebemos que não é só em palácios que verificamos a aplicação deste material como revestimento. Este projecto não chegou a um reconhecimento máximo, mas os autores optaram por combinar os seus próprios padrões de beleza – chão revestido a mármore, paredes e tecto em gesso imaculadamente brancos.

A sala de jantar destaca-se pelo seu mobiliário de madeira escura em contraste com o chão revestido a mármore branco com rasgos de cinzento. A sensação de um espaço cheio de amplitude deve-se também ao facto de as cortinas semi opacas permitirem a entrada de luz natural, dando a sensação de não existir barreira entre o exterior e o interior. Da mesma forma que a madeira em tons escuros em conjunto com cadeiras e o aparador com decoração mais artesanal conseguem envolver-nos numa atmosfera com boas vibrações.