O croché já não é só para a avozinha!

A este papel de parede a criar a ilusão de tecido em tricot cinzento, chamamos de tromp d’oeil. Quão realista é a imagem? Muito! Parece que as paredes estão, realmente, “vestidas” com tecido e não há espaço melhor para elas do que um quarto de bebé que se quer delicado, doce e aconchegante. A sensação de estar num quarto revestido por este papel seria, com certeza, reconfortante. Sentir-nos-íamos envoltos num casulo. Este papel de parede é da Koziel e chama-se, pura e simplesmente, “TRYKO”. Está a planear a decoração do quarto do seu bebé? Então, considere esta sugestão e conjugue-a com elementos modernos.