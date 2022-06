10 fantásticas cozinhas Portuguesas

Ter espaços abertos é uma das grandes tendências do momento, no mundo da arquitetura de interior. Deixa-se cair as paredes e abre-se as áreas, de modo a ganhar metros quadrados, espaço e muita luz. Esta cozinha de branco imaculado ganha outra dimensão nesta imensidão de espaço. As linhas simples e direitas permitem neutralizar e harmonizar-se entre as diferentes áreas.