T5 perfeito para o quotidiano: 250 m² de modernidade

A sala de estar é o ex-líbris deste apartamento. Um compartimento surpreendente. É uma sala bastante ampla e luminosa com chão de madeira, uma das suas paredes é completamente em vidro, comunicando visualmente com o hall e fazendo com que ambos os espaços pareçam mais amplos. No seu interior é possível diferenciar um espaço de estadia e outro de refeições. O segundo é definido por uma mesa moderna rodeada por algumas cadeiras, o lugar de encontro da família no dia a dia. O que parece separar as duas zonas é a fantástica lareira, com uma forma geométrica bastante interessante que contrasta com o armário em baixo. Um jogo de formas, branco e preto muito interessante. A lareira é um elemento que torna o espaço muito confortável, sobretudo no Inverno. Inspire-se conhecendo outras lareiras aqui.