45 armários de cozinha para o inspirar e tornar a sua casa mais funcional

Ao planear a cozinha, apercebemo-nos da importância da praticidade em nossa casa. Nesta divisão, a funcionalidade é uma característica que pesa e a organização e a simplicidade são aspectos que devem ser tidos em conta para simplificar o nosso quotidiano.

Com tantos utensílios e alimentos para armazenar, os arquitectos e decoradores quebram a cabeça em busca de ideias inovadoras que emprestem simplicidade à rotina da casa. E, claro, não basta pensar apenas na vertente funcional. Os valores estéticos são igualmente relevantes já que reflectem o nosso estilo e personalidade.

Hoje, na homify, vamos falar de um assunto fundamental para o projecto da cozinha dos sonhos: os armários! Com 45 exemplos de armários maravilhosos, não vai faltar inspiração e referências para o seu livro de ideias pessoal. Seleccionámos projectos para agradar a todos os gostos, com uma vasta gama de cores, acabamentos e estilos.

Há muitas vantagens em planear bem os seus armários, tais como obter espaços de armazenamento à medida para satisfazer as suas necessidades ou ainda alcançar as medidas específicas para a área em causa. No geral, a cor mais usada na cozinha é o branco, pois traz a sensação de limpeza e de amplitude. Porém, apostar em cores diferentes e vibrantes é uma tendência crescente, assim como o uso de acabamentos em madeira, para se criarem atmosferas aconchegantes e confortáveis. E se tem uma cozinha pequena, veja mais dicas simples para aumentar o seu espaço.

Começaremos a nossa visita por uma cozinha compacta projectada pelo estúdio BL Design e Arquitectura onde os armários são modernos, de cores inusitadas e garantem um melhor aproveitamento de área.

Desfrute desta longa galeria.