Pequeno apartamento de 60 m2 onde o azul sobressai

Nem todos podemos ter casas de sonho, com imensas piscinas e recheadas de peças de design exclusivo. É um facto, embora sonhar não seja proibido. A grande maioria vive em apartamentos, maiores ou menores, em cidades superlotadas. Mas isso não significa que a nossa casa deva ser desinteressante, ou que a falta de espaço dite falta de estilo!

O apartamento de Paris que hoje lhe queremos mostrar é a prova de que um apartamento minúsculo pode tornar-se uma casa de sonho com o estilo correto, e albergar uma família com um bebé em 60m2. A sua decoração em tons de azul e cinzento é de uma inegável elegância, uma combinação elegante e ousada que envolve todos os recantos com caráter e estilo.

Da autoria do gabinete Transition Interior Design, o projeto incidiu na atualização e modernização dum um pequeno apartamento que conta com uma área comum, comunicada para a rua através de grandes janelas e onde estão localizadas a sala de jantar, a cozinha e a sala de estar, e dois quartos; o quarto do casal e o menor para o mais pequeno membro da família.

Um projeto verdadeiramente inspirador, que eleva um banal apartamento ao nível de casa de sonho! Venha conhecê-lo!