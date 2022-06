20 jardins pequenos que pode fazer num cantinho de casa

No Verão, passamos a maior parte do tempo ao ar livre. No nosso jardim, pátio ou terraço, importa ter um ambiente confortável e convidativo para desfrutarmos de agradáveis momentos em família, com amigos ou sozinhos. Existem sempre algumas ideias que podem servir como inspiração para trazer a natureza mais para perto de nós. Hoje, a homify seleccionou 20 pequenos jardins passíveis de serem construídos em espaços reduzidos. Cada projecto pode ser criado de forma imaginativa, rápida e económica.

Para iniciar o projecto do jardim na sua casa, é preciso analisar e escolher as espécies que vai plantar. É importante, durante o processo de escolha das plantas, não misturar muitos tipos de flores e folhagens. Assim, evita estragar a sensação de equilíbrio e de harmonia do ambiente. Outro ponto fundamental é ver o tamanho das plantas para que se adequem ao espaço. Depois, com tudo escolhido, é hora de colocar mãos à obra.

Veja 20 pequenos jardins e inspire-se.