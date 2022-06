8 Sugestões a reter para uma casa sempre arrumada!

Achamos esta ideia muito amorosa e elegante. A cortina dá o seu ar de graça e romântico ao espaço. Um mini-closet que ficou com bastante charme.

Ao criar um pequeno cantinho igual no seu quarto, pode dispensar do armário, e obtém assim um espaço diferente e bastante prático para arrumar as suas roupas.

Nota: a cortina permite criar leveza e não ocupa tanto espaço como uma porta.