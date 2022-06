8 soluções para criar um interior original

Geralmente, as paredes são pintadas de uma cor ou revestidas com papel de parede ou azulejo, mas com este exemplo, queremos vos mostrar que pode ser bastante original, ao revestir as paredes com pedra. Tal como fizeram em toda a fachada desta cozinha, criando um efeito surpreendente e atrativo. A decoração ficou bastante design e atual.

Para mais ideias sobre revestimentos com pedra, descubra este livro de ideias:

