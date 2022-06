Uma vivenda romântica para dias especiais

Uma máquina de costura, antiga de décadas, transporta-nos para épocas mais lentas, onde a pressão diária era menor e as tarefas nos ligavam mais à nossa essência de seres humanos. É o poder dos objetos antigos e da história que encerram na sua imobilidade.

Uma mesa de madeira com um toque retro, flores silvestres e um objeto antigo… Está criado todo um ambiente bucólico, rústico e cheio do charme que só o passado pode dar. E é muito simples de conseguir um espaço assim, se é do seu agrado. Basta frequentar uma feira de velharias, adquirir objetos antigos e depois combiná-los sabiamente com algo atual para um visual moderno.