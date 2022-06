10 soluções para florir a varanda

Esta varanda com ar romântico deixou-nos completamente encantados, não só pelo uso de detalhes bonitos, como as cortinas, as almofadas de diferentes cores e padrões, a churrasqueira ou ainda o sofá, mas também pelo toque verdejante. Uma vez que o próprio cenário envolvente é bastante natural, optaram por colocar dois simples vasos de pequenas plantas, em cada lado do sofá, complementando assim o ambiente, sem por isso sobrecarregar demasiado.