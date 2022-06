Casa pequena, mas muito moderna

Permanecemos no mesmo espaço, mas vemos a partir desta perspectiva um pequeno corredor branco que permite aos moradores aceder à sala de jantar. A sala de jantar inclui móveis modernos com cores iguais às da sala de estar: branco e verde. No conjunto, sobressai a mesa da Kartell e o candeeiro com um formato enviesado. Poucos móveis, mas muito expressivos.