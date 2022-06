Casa de fachada tradicional com interiores modernos e confortáveis

Numa propriedade rural, ligado a uma adega e rodeado por vinhas a perder de vista está a habitação de que lhe falamos hoje… O projecto nasce do desejo de preservar a atmosfera de um edifício antigo trazendo-lhe um ar renovado e modernizado. Assim este torna-se um lugar idílico, ideal para relaxar da vida quotidiana e apreciar a vista que o rodeia.

Um espaço com mais de cem anos, em que o projecto de recuperação, da autoria dos arquitectos Raul Garcia Studio, procura preservar o espírito da construção original, combinando-o com uma nova imagem compatível com os tempos atuais e as necessidades da vida do usuário. Este foi o grade desafio conseguido num diálogo entre o estilo rústico e moderno, com o uso de materiais naturais como madeira e tijolo mas também elementos bem modernos como iluminação LED, por exemplo. Uma habitação onde a história se mantém presente e onde uma nova história se desenrolará…