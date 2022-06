Clara e bem organizada, casa esbanja bom gosto

Na imagem, conseguimos perceber melhor o ambiente que se cria quando a lareira está acesa. Com vista para o jardim, a sala foi bem planeada com uma confortável chaise-longue de design colocada ao fundo para a partir dela se poder apreciar a vista para o jardim. Por via destes pequenos detalhes se percebe o trabalho feito para enfatizar a relação desta casa com o exterior.