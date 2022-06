Retirámos 6 boas ideias deste pequeno apartamento!

As portas de correr são as melhores amigas de quem mora num apartamento. Actualmente, encontram-se portas de correr em todos os estilos, desenhos e cores. As suas opções estéticas são, por isso, diversas.

Considere portas de correr para o pátio, terraço, varanda, porta das traseiras, dentro da casa para separar ambientes e para os guarda-fatos como é o caso na imagem.