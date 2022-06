Casa fechada ao exterior, mas fascinante por dentro

Convidamo-lo a acompanhar-nos por uma visita guiada virtual a uma moradia exclusiva que nos demonstra como a qualidade da arquitectura vai para além da mera disposição das formas. Esta espaçosa casa moderna é uma prova de que os sonhos e os desejos se podem tornar realidade e transformar-se em espaços óptimos que melhoram a experiência do dia-a-dia. Com uma superfície total de 360 m², a residência exibe racionalidade e consistência, mas sem deixar de lado o compromisso com a qualidade estética, a criatividade e a inovação. A bonita casa foi desenhada pelo gabinete A/Zero Arquitetura, com sede em Passos, no Brasil.

Esperamos que neste livro de ideias encontre algumas ideias interessantes e inspiração para a sua casa. Descubramos juntos os segredos que guarda esta impressionante mansão brasileira.