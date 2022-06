Maneira barata de viver em Berlim: aldeia de contentores

É numa grande área com cerca de 11.000 m² em Treptow-Köpenick que mais de 200 contentores são usados como habitações. O projecto é chamado de EBA51. O nome que parece tão misterioso, é apenas uma abreviação da morada: Eichbuschallee 51.

O novo modelo residencial foi projectado por Holzer Kobler Architects. Esta aldeia de contentores é sustentável e eficiente em termos de energia e de habitação a preços acessíveis. Foi com o uso de objectos parcialmente abandonados que a ideia foi idealmente projectada. No entanto, não é simplesmente por uma parte ter sido realizada com materiais reciclados que é considerada uma construção sustentável. Devido ao curto tempo de construção do mesmo, existiu um baixo nível de ruído associado ao impacto sobre o ambiente social: esta construção foi bem inserida na paisagem e serve como ponto de encontro no meio da cidade.