Top 5 da semana

Com os dias muito mais curtos e escuros no final de um dia de trabalho complicado e stressante o que nos apetece de imediato é ir para casa. Na nossa sala de estar conseguimos relaxar e recuperar energias. Lá gostamos de reunir família e convidar os amigos para um jantar ao fim de semana. Há mais tempo para tudo e as coisas são feitas com mais calma e paciência e é nesta altura que conseguimos fazer o que mais gostamos.

Não há regras de como dispor o mobiliário e que local fazer prevalecer em relação ao outro. Tudo depende das necessidades de cada família e de que actividades gostam de desenvolver. Também não existem regras para o estilo, seja ele minimal, clássico ou rococó. A regra é: crie um espaço de memórias, com personalidade e originalidade e seja feliz, o resto vem depois !

