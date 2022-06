Casa sofre remodelação perfeita e conquista toda a família (9 Fotos)

Construir uma casa é um sonho. Conceber um plano e vê-lo desenvolver-se. Ver as paredes a subir, os acabamentos a serem feitos. Mobilar e decorar ao nosso gosto. Imaginar filhos e netos a correrem pelos jardins e pelos corredores. Uma casa nunca é apenas um edifício… É um porto de abrigo, um ninho onde queremos construir uma família feliz, onde projetamos aspirações e sonhos de um futuro mais ou menos distante. E tal como nós, uma casa envelhece e muda, tendo de ser adaptada às necessidades dos seus habitantes ao longo dos tempos.

A casa que hoje lhe queremos mostrar fica no Brasil, no Rio Grande do sul, foi construída e 1958 e de lá para cá tem sido o lar de várias gerações da mesma família, no cumprimento da visão dos seus construtores. Mas precisava de ser atualizada e modernizada, e por isso a dupla de arquitetos JADER E IVAN aceitaram o desafio de a remodelar e renovar sem que com isso perdesse o seu caráter e o espírito com que foi concebida.

Desfrute deste maravilhoso projeto e sonhe também com uma casa assim para si. Ou quem sabe, para quem vier a seguir!