Requinte e elegância numa casa ao sul

Começamos esta rápida visita pela sala de estar. Um espaço moderno, com móveis de linhas direitas e algo duras, amenizadas pelo conforto do veludo e pela sensualidade do cetim.

O azul foi inspiração, e por isso profusamente utilizado em contraste com os sofás brancos e os móveis em madeira natural. O design aprimorado de cada peça denota o cuidado posto na sua escolha e colocação. Tudo em perfeita harmonia a equilíbrio, mas com um toque vibrante e energético.

Um espaço perfeito para uma receção informal entre amigos, pela noite dentro!