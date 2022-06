A natureza e a arquitetura nunca estiveram tão bem ligadas!

Foi numa aldeia perdida no norte do país, junto à fronteira com Espanha, que fomos encontrar o lugar ideal para relaxar, fugir da cidade e restabelecer as ligações com a natureza. Situada na margem da Albufeira de Alto-Rabagão (Pisões), Parafita é uma aldeia de Montalegre abençoada pela paisagem espetacular da Serra do Barroso e digna de ser visitada.

O projeto que lhe trazemos hoje foi desenhado por Sofia Neves e Nuno Flores, dois arquitetos portugueses cheios de talento, da equipa Escritório de Arquitetos e resulta de um trabalho que prima sobretudo pelo grande respeito pela sua envolvente.