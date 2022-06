homify 360°: o iate de luxo M/Y CRN 133 “Saramour”

O estilo sofisticado do projecto de Francesco Paszkowski, especialmente no seu exterior, inspirou-se no design automóvel, nomeadamente no que diz respeito à adopção de linhas e curvas suaves. Ao mesmo tempo, transmitem força, estabilidade e consistência. A este nível, nota-se uma ruptura clara entre o interior do iate e a ponte: as cores, materiais e design estético, no entanto, tornam os diferentes elementos uniformes e coesos. No conjunto, ergue-se um brilho branco que se encaixa perfeitamente com o cinza claro do casco.