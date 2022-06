Casa pré-fabricada ultra moderna

Uma casa moderna de madeira que parecia um pequeno módulo tem no seu interior espaços soberbos, amplos e muito modernos como esta sala de estar. Também aqui domina a madeira. Alguns móveis estão lacados de branco criando algum contraste com as paredes tanto na cor como na textura. Este é como um open space com pequenas divisórias como a elegante lareira. O ambiente tem um toque rústico e conforto não falta, repare no tapete e no sofá… Veja aqui ideias para a decoração da casa.