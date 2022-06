9 modelos de cozinha: 9 ideias perfeitas !

Já pensou em renovar uma área… ou fazer da sua casa, uma habitação invulgar… como um Convento. Espaços com vivências, com histórias, com cultura… com alma! E foi assim que a proprietário do Convento dos Inglesinhos recorreu à Home Staging Factory para dar um ar de graça, atual e claro funcional. Um desafio sem dúvida para esta empresa de design português, que se viu limitada a um orçamento reduzido para redecorar e fazer reviver este espaço, que outrora foi de freiras.

Deixamos-vos esta sugestão de modelo de cozinha, mostrando-vos que tudo é possível, o espaço e o enquadramento foi, apenas, um desafio para a Home Staging Factory, que respondeu ao detalhe e com bom gosto a este projeto. Em todo o espaço, deixaram as marcas do passado, como a azulejaria tão típica portuguesa. Quanto ao modelo de cozinha escolhido foi de estilo moderno, em madeira, com tampo branco, que se encaixou perfeitamente no cenário, criando um 'stylish' e trendy!