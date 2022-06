10 aparadores: modelos que não pode perder!

É caso para perguntar se vai um cafezinho? Talvez ia!

Nesta sala de jantar optaram por colocar a máquina de café por cima do aparador, uma sugestão que poderá agradar a muitos. Em vez de a dispor na cozinha, colocaram-na no canto do aparador, fica assim à mão de semear. Sempre pronta a servir um café, com as taças que estão logo dispostas ao lado numa bandeja, prontas para serem servidas. Flores e molduras, com características portuguesas, decoram também esta área da sala de jantar. Onde transparece singularidade, pelos diversos elementos e estilos, que se harmonizam num só espaço.