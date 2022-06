Um espaço único e multifuncional

Dadas as características do lugar, a equipa optou por desenhar não apenas um quarto mas uma área polivalente capaz de integrar uma série de funções. Sendo assim, além da zona de dormir, presente em qualquer quarto, foi integrada uma zona de escritório e ainda uma zona de estar para receber colegas e conviver. O pilar que parecia interferir na qualidade do espaço acabou por servir de elemento estruturante, separando as diferentes áreas do sótão.