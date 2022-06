Loft charmoso em Barcelona

A cozinha está totalmente integrada com a sala de estar, dando um toque elegante a este espaço. O tapete de pele verdadeira feito de retalhos contrasta no espaço em oposição aos electrodomésticos metálicos. Marca um espaço e trás calor e originalidade a esta cozinha. O seu design é minimalista e contem móveis lacados de branco que criam uma atmosfera perfeita e harmonioso em conjunto com o piso de madeira.