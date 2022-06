Cortinas de cozinha, como escolher – 10 ideias para personalizar a sua cozinha

Uma cozinha clássica, com chão de madeira num tom avermelhado e móveis verde água muito claros. Este conceito campestre pede flores e natureza. Para isso nada melhor do que umas bonitas cortinas de estampado floral como as que vemos na imagem. Aqui a escolha recaiu sobre um tecido em tons verde e laranja, numa sinfonia com as cores do espaço envolvente, usando cortinas de enrolar. E o resultado está perfeito! Mas cuidado… se a sua cozinha tiver muitos detalhes e decorações a escolha de um estampado carregado pode ser demais. Nesse caso opte por cortinas com detalhes mais pequenos, ou mantenha uma cor única, inovando na textura.