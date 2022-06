A casa da ilha. Perfeita!

No artigo de hoje queremos levá-lo até Ibiza. Não à tradicional parte da ilha mas sim a uma casa onde os seus desejos de relaxamento e conforto se tornem em pura realidade. A habitação que hoje iremos ficar a conhecer trata-se de uma casa com um estilo rústico e mediterrâneo no exterior mas que no seu interior apresenta diversos detalhes modernos.

A casa é ampla e possui uma decoração simples e minimalista, o jardim, esse sim é um verdadeiro sonho: possui uma enorme piscina, uma zona de relaxamento e ainda uma área de refeições no exterior.

Este projecto foi realizado pelos profissionais Recdi8, uma empresa de Barcelona, que actua na área da decoração de ambientes interiores.