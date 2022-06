Um refúgio que vai deixa-lo perplexo

Hoje ficará a conhecer um módulo em madeira que de outra forma provavelmente não conheceria uma vez que se encontra num lugar tão remoto, situado a 2200 m num vale do Parque Natural dos Pirinéus e inacessível de carro. Esta casa faz parte de um programa para permitir a coexistência de ursos pardos nos Pirinéus com as populações locais e ofícios tradicionais de gado, uma funcionalidade bastante interessante e curiosa…

Trata-se de um refúgio que pretende dar aos pastores um alto grau de conforto perante as duras condições de trabalho que se fazem sentir numa zona tão remota, de montanhas altas. Um abrigo para um grupo de pastores que os protege dos ursos. Faz parte de um programa maior de conservação do urso contribuindo para preservar uma arte tradicional, parar com o despovoamento das zonas rurais e especialmente demonstrando a possibilidade de convivência do homem e do urso pardo, preservando este habitat. Este é um projeto piloto que pode ser perfeitamente replicado noutros vales dos Pirinéus.

A construção é sustentável consistindo num módulo de madeira projetado e pré-fabricado em oficina. Um módulo de 25m2 que veio até ao local de helicóptero. Assim, foi necessário integrar no processo de planeamento alguns requisitos especiais de transporte tais como o peso máximo dos painéis que não podiam exceder 800 kg. O módulo, na sua concepção, tem uma frente privilegiada a sul com uma fachada de vidro, em vidro duplo que maximiza o ganho solar no inverno, maximizando a eficiência energética. A forma do volume foi concebida de modo a ser aerodinâmica em relação ao cento norte. O projecto é dos construtores NOEM e tudo parece ter sido pensado para gerar esta unidade tão eficiente. Conheça aqui outros construtores.