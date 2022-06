316 m2 para uma família moderna

Hoje vamos até Guimarães, essa cidade histórica no norte de Portugal. Uma das mais importantes cidades do país a nível histórico, sendo o seu centro histórico considerado Património Cultural da Humanidade, o que a torna um dos maiores centros turísticos da região. Mas não é de monumentos que lhe fala-mos hoje, porque o moderno também surge neste ''berço'' de Portugal, mostramos-lhe uma habitação de 316 m2, com uma arquitectura geométrica, perfeita para uma família moderna. O projecto, dos arquitectos ARTEQUITECTOS ficou concluído em 2013. Estes arquitectos, que já nos habituaram ao seu estilo contemporâneo de fazer habitação começaram a trabalhar juntos em 1998. Na sua obra, procuram revelar a simplicidade formal e encontrar uma solução expressiva do contexto local, observando os desejos, as necessidades e as expectativas dos seus clientes. Conheça outro projecto dos mesmos autores aqui.

Vamos conhecer melhor esta habitação…