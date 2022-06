Dramática transformação de habitação moderna

Vários materiais foram escolhidos para compor os móveis que vemos nesta configuração. A sala de jantar é realmente one-of-a-kind, pois a mesma transparece o cuidado que existiu com cada detalhe e pormenor cuidadosamente escolhido.

Não é tão banal assim, ver-se uma mesa de refeição com tampo em madeira totalmente rústico com uma estrutura de pernas polida em aço. As cadeiras de autor em plástico translúcido compõem de forma actual e super moderna o espaço, sendo as responsáveis pelo espaço esteticamente interessante. Esta mistura ecléctica é definitivamente única e o contraste com os elementos de design proporciona um grande efeito visual.