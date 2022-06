Fantástica Penthouse inova com vidro

Esta foto mostra o incrível design da escada de acesso ao andar superior. No piso térreo os espaços e divisões presentes são: hall de entrada, sala de jantar, cozinha, área de serviço, quarto principal com suíte e closet, quarto de hóspedes com casa de banho e closet.

No andar de cima, há um quarto estúdio com uma casa de banho e um terceiro closet , além do terraço, bar, solário e jacuzzi. Para entender melhor como, basta dizer-lhe que esta penthouse possui 342 metros quadrados de design e muita inspiração.