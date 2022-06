Casa de linhas retas exala modernismo

Ao conhecer os interiores desta habitação irá ficar encantado com os detalhes de iluminação – os pendentes do tecto acrescentam um visual estético difícil de ignorar. A iluminação indirecta dá um toque de requinte e calor.

A área útil construída é de 145 m², e o piso térreo conta com uma cozinha plana e uma sala de estar com área de jantar. A área privada da casa fica no piso superior. A casa possui ainda tem um sistema de aquecimento inteligente em todas as divisões da casa.