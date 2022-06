Como e onde ter plantas em casa? Interior vs exterior

Com a sua necessidade de luz natural, as plantas dão-se lindamente nos parapeitos das janelas lá de casa – mesmo que o Sol não incida o tempo suficiente, estão mais perto dessa luz do que no interior de casa. Assim sendo, jogue com a largura e a profundidade dos parapeitos que quer enfeitar em relação ao tamanho dos vasos e das futuras plantas, para que não haja acidentes pelo meio do caminho!