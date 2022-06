De antiga e tradicional a moderna e contemporânea!

A equipa homify está aqui não só para tornar os seus sonhos realidade, mas também para lhe mostrar como por vezes basta uma pequena mudança para que tudo fique diferente! As casas são como as pessoas e nada melhor que uma pequena reabilitação para que tudo fique melhor. Temos uma lista infindável de profissionais maravilhosos capazes de transformarem edifícios antigos e sem alma em lares modernos e perfeitos!

Hoje trazemos-lhe imagens perfeitas de um projecto desenvolvido pelo arquitecto Duarte Carvalho no qual é efectuada uma proposta de reabilitação integral de uma antiga moradia. A proposta incide na remodelação de um edifício existente, com demolição parcial do mesmo.

As imagens seguintes irão mostrar-lhe como a arquitectura é capaz de mudar tudo, fique para ver!