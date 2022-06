Recuperação impressionante num cenário bucólico

No interior o conforto parece dominar. Não é por se tratar de um espaço com vãos antigos que deixa de ser uma casa bastante luminosa no seu interior e este aspecto é muito importante e foi bem conseguido numa casa com estas características e antiguidade, onde não era comum vãos amplos como hoje em dia. O pavimento aqui já não é em pedra, o que poderia comprometer o conforto no interior da casa. Tanto o chão como o tecto são em madeira. Assim como outros elementos nas portas e escadas, uma conjugação bastante feliz. Aqui vemos um espaço de lareira, muito comum neste tipo de habitações e ao fundo a escadaria com aspectos modernos e alguma inspiração no passado, onde uma vez mais madeira e branco estão conjugados de forma harmoniosa. Conheça outros espaços de escadas aqui.