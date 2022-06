Casa à beira mar por €500,000.00

Hoje mostramos-lhe a magnífica Villa Solé, um projecto inspirado na paisagem deslumbrante sobre o Mar, na Praia de Moledo em Caminha e com o Monte de Santa Tecla (Espanha) do outro lado do Rio Minho. Apesar deste belíssimo contexto a construção desta habitação apresentava inúmeras condicionantes. Tais como a configuração do lote e a grande pendente no sentido da estrada nacional, uma via de grande circulação que obriga a uma intervenção que promovesse o isolamento acústico e a privacidade.

O projecto relaciona-se com os dois arruamentos que servem o lote, definindo dois eixos volumétricos perpendiculares entre si e que se abrem sobre a paisagem orientada a sul – poente. Estes dois volumes permitem albergar toda a zona social da casa ao nível do piso térreo, deixando a parte privada dos quartos da família no piso superior. A transição entre pisos é feita através duma escada metálica aberta, inserida num jardim interior, abrindo-se totalmente para um alpendre coberto que prolonga a área social da cozinha e sala. Tratando-se de um local destes a grande qualidade é que toda a casa e seus espaços interiores, sem excepção, estão abertos para a piscina e para as vistas soberbas da Praia de Moledo com o Forte da Ínsua de fundo, e o Monte de Sta. Tecla, fazendo com que a casa viva muito para o exterior.

Houve necessidade de criar um aterro significativo, que pudesse ocultar uma Cave destinada a estacionamento e Zona de Tratamento de Roupas e Arrumos, assim como um Salão de Jogos com Bar e Garrafeira. A Casa Villa Solé é um exemplo de habitação moderna muito agradável e funcional. Um projecto dos arquitectos SOLE ATELIER, LDA. Conheça abaixo…