De casa em ruínas a casa de sonho

O excelente trabalho executado neste espaço, permitiu que o quarto ganhasse uma nova vida. As novas velhas paredes em pedra dão um ar mais confortável devido em grande parte ao novo tecto em madeira e à iluminação amarela.

O trabalho, de novo, trouxe à luz as belas paredes de pedra e em relação à parede do perímetro, você escolhe um, mais quente e mais adequado para o contexto do anterior branco ao cinza de cor creme. Um piso foi colocado um belo piso em parquet, que, juntamente com novas portas e janelas, dá uma atmosfera calorosa e acolhedora para o quarto. Recesso luzes de teto de LEDs.