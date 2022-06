12 mesas para refeições ao ar livre

Em pleno verão queremos estar mais tempo ao ar livre a aproveitar o sol e as agradáveis temperaturas. Tratando-se de uma época em que a grande maioria das pessoas tira férias temos ainda mais tempo para programas entre família e amigos… Uma das opções muitas vezes escolhida é realizar refeições com esse grupo, seja família ou amigos, é uma das atividades de convívio mais frequente no Verão. E haverá lugar melhor para juntar amigos e conversar do que em volta de uma mesa?! Achamos que não e por isso mostramos-lhe 12 exemplos de mesas para refeições ao ar livre. Onde pode desfrutar da temperatura confortável que se faz sentir no país nesta altura, da luz do sol e da melhor companhia.