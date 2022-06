Decoração: Quarto das Crianças

Quando há crianças, a casa gira à volta das suas brincadeiras e o quarto delas ainda mais. À medida que elas vão crescendo é necessário reinventá-lo, adaptando-o aos novos desafios do crescimento. Há, contudo, regras de decoração, que não se alteram. Brinque com as cores, personalize os vários elementos, deixe-os expressarem a sua criatividade também, tendo sempre em conta a sua segurança e comodidade.

O quarto das crianças são lugares de histórias de encantar, de mil e uma brincadeiras e, mais tarde, de estudo. A sua imaginação não pode ter limites e a sua criatividade é constantemente posta à prova. Às vezes, na correria dos dias de mãe e pai, faltam ideias inteligentes e engraçadas para a decoração do quarto dos mais pequenos. A Homify consultou os especialistas e reuniu algumas dicas que hoje partilhamos consigo.