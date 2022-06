7 dicas mágicas para ter um Spa em casa

No interior desta casa de banho são evidentes o conforto, elegância e luxo. São o design e a materialidade que o proporcionam. Primeiro pelo design da banheira escolhida, depois pelo armário verde com apontamentos dourados, ao fundo uma pequena área com um desenho de porta muito especial e o principal, o mármore utilizado no chão e bancada. Um espaço simples à primeira vista com detalhes únicos. Um espaço que lembra de certo modo um banho turco, perfeito para relaxar.