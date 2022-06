Uma moradia onde se vive o prazer da relação com o exterior

Hoje ficará a conhecer pela lente do fotógrafo SIMÓN GARCIA | ARQFOTO a casa Palau, uma moradia super arejada com vistas para Monserrate. O projecto nasce a partir da necessidade de criar uma nova moradia onde dois irmãos partilhavam uma velha casa de fim de semana. Entre os objectivos principais do projecto pretendeu-se que a nova habitação desfrutasse de uma planta baixa em relação com o jardim e ainda que beneficiasse de um terraço de 30 m2 com uma orientação excelente e vistas para a montanha de Monserrate. A casa tem um sistema que lhe garante eficiência energética, de modo que tem ventilação natural no Verão e uma captação solar que torna desnecessário o uso de aquecimento no inverno. O novo volume responde às necessidades e ao programa e ainda convive com os pinheiros antigos que rodeiam a casa. Do mesmo modo que o piso térreo se relaciona diretamente com o jardim o primeiro piso relaciona-se com o céu, por meio do terraço, como resultado na casa vive-se uma sensação de liberdade única e uma interessante relação com a natureza que seria algo idealizado pelo cliente.

Em relação aos materiais dominam o betão e a madeira, no interior o pavimento é em azulejos coloridos sendo que no piso térreo, no jogo de cores onde domina o verde pela relação como jardim e no primeiro piso domina o azul remetendo para a relação com o céu. Na zona da escada o material tem um ar mais cru criando uma dinâmica interessante. O projecto é da autoria dos arquitectos Joaquín Antón & Javier Luri.