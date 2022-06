Reabilitação de sonho no coração de Lisboa

O conceito de reabilitação patente neste projeto foi o de enfatizar a complexidade e heterogeneidade estrutural, em que os elementos do passado, mais resistentes foram tidos como orientadores do processo de desenho do espaço, articulando a circulação e os compartimentos interiores, assim como a relação do todo com a rua e o pátio.

A entrada é feita por um corredor estreito que conduz a uma escadaria, onde são perceptíveis os diferentes séculos que constituíram esta habitação. É interessante sentir o encontro de elementos que remetem para uma fase antiga da habitação (por exemplo a madeira do chão e o friso de azulejos) e uma fase nova (o branco das paredes e a iluminação).

A iluminação de tecto que acompanha as escadas confere um ambiente exótico à entrada do edifício.