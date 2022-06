Festas infantis com charme – por Lima Limão

As festas infantis, sejam de aniversário ou de batizado causam sempre às mamãs e aos papás algum transtorno e muita preocupação. Quer-se uma festa bonita, memorável, com detalhes e muita magia com pós de perlimpimpim, que marcará para todo o sempre, o seu filho e todos os amigos/familiares convidados. Como uma surpresa para todos.. Mas nem sempre é fácil, por isso, hoje trazemo-vos a solução ideal!

O conceito Sweet Table Design, vindo dos Estados Unidos e do Brasil, tem vindo a ganhar, cada vez, mais ênfase em Portugal, sendo que muitos pais procuram levar avante esta ideia. Mas é um facto, que hoje em dia, prefere-se contratar uma empresa para organizar de A a Z de todos os detalhes, uma vez que o tempo é escasso e a falta de criatividade leva-nos a desesperar, não é verdade? Sendo, neste intuito, de solucionar e de dar as melhores respostas, com festas infantis únicas, cheias de amor e com muito charme que a Lima Limão, criou um conceito diferenciador na organização de festas. Nas quais tudo revela delicadeza, bom gosto, subtilidade e que cada pormenor demonstra dedicação e amor…

Ora espreita todos estes maravilhosos detalhes que a Lima Limão criou em festas infantis… É de encantar… E não nos importávamos nadinha de ter uma festa assim!