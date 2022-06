Para divisões pequenas, mesas de quatro cadeiras!

Numa perspectiva mais clássica e, já agora, “made in Portugal”, deixamos-lhe esta imagem de uma sala de jantar decorada pela Preto Marfim Arquitectura & Interiores, com um bonito – tão bonito! – conjunto de mesa e cadeiras. A par com uma boa iluminação, móveis suspensos ou superfícies espelhadas, está o vidro para emprestar leveza visual ao espaço. E é em vidro o tampo da mesa desta sala apoiado num elegante pé metalizado. As cadeiras – oh as cadeiras… – aparecem estofadas com dois tecidos distintos, um azul celeste texturado na parte de trás e, em frente, pele em castanho muito escuro. Uma combinação perfeita para uma sala também ela perfeita. E requintada. E portuguesa!