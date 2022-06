Mesas redondas: as linhas curvas da perfeição

O revestimento do tampo pode ser o traço distintivo da sua mesa redonda. Escolha um revestimento condizente com a estrutura ou arrisque na cor. Misture a paleta cromática da sua casa e combine-a com a sua mesa. Esta Loop da portuguesa Larforma explora exactamente o contraste do tampo com o apoio. A superfície, neste caso, aproveita os veios da madeira e dá-lhes destaque. Como sugere a Larforma: refinada, sedutora, intemporal. Ideal para dar continuidade a uma casa de estilo clássico ou eclético.